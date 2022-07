Sanremo, “I Concerti di Villa Nobel”: sala gremita per Giacomo Furlanetto e Muraad Layousse

Sanremo. Applausi scroscianti e sala gremita per il violoncello di Giacomo Furlanetto e il pianoforte di Muraad Layousse nell’impegnativo programma “Il violoncello fra ‘700 e 800” per la stagione concertistica Internazionale 2022 – I Concerti di Villa Nobel, che i due giovani talenti hanno affrontato con sicurezza tecnica, grande intesa musicale e temperamento. Dalla Sonata op. 2 n° 5 di Beethoven, ai brillanti “Pezzi Fantastici” Op. 73 di Schumann, sino alla monumentale Sonata n°2 op.99 di Brahms l’intensità esecutiva è apparsa subito evidente e coinvolgente, sempre nel rispetto stilistico – interpretativo di composizioni di ampie dimensioni e con differenti linguaggi. Una serata all’insegna della grande musica da camera in un’atmosfera “Housemusik” dove il pubblico ha seguito ogni fase del concerto con grande attenzione, partecipazione ed ammirazione per i due giovani talenti che hanno al fine hanno regalato un piacevolissimo bis con una toccante esecuzione del Largo dalla Sonata per violoncello di Chopin.

