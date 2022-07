Sgarbi a Sarzana: “Una sfida vinta far convivere Banksy e Colombani in questo percorso”

Fortezza Firmafede assaltata dai fan di Vittorio Sgarbi, arrivato oggi a Sarzana per l’inaugurazione della mostra “Piero Colombani – Nuovo Gotico, archetipi in metamorfosi” che sarà visitabile nello spazio espositivo della Cittadella fino al 18 luglio. L’intervento del noto critico si è tenuto in una sala delle capriate piena di persone mentre altre hanno subito ammirato la mostra non potendo entrare nel luogo della conferenza e hanno avuto la possibilità di vedere dal vivo anche il Codex Colombanus, il codice miniato iniziato dall’artista nel 1997. “Dopo Banksy, dopo la contemporaneità assoluta di cui si veste una magnifica Fortezza medicea – ha sottolineato Sgarbi – somma lode al sindaco che ha avuto il coraggio, la libertà, la forza, l’intelligenza di offrire uno spazio a un artista che è fuori dalla storia, fuori dagli schemi, è antimoderno, anticonformista, che si muove tra miniature, tavoli e codici di altri tempi che sono anch’essi contemporanei anche se fuori dal tempo. Una scelta difficile, libera, senza cedere ai ricatti del politicamente corretto, aperta con il linguaggio di Banksy e proseguita con Colombani, un artista raro, sofisticato, solitario e decisamente complesso. Era più banale escludere, che unire. Banksy e Colombani sono contemporanei perché vivono lo stesso tempo, e il sindaco non ha scelto la logica dell’aut aut, ma dell’et et. Unire, non escludere, la stessa contemporaneità vissuta con occhi e codici diversi, uniti da Sarzana e dalla Fortezza Firmafede, una storia che si lega in una sede ritrovata e finalmente rinnovata. Far convivere Banksy e Colombani in un percorso – ha concluso – è una sfida vinta che è un omaggio ad oggi e alla storia di una città, in un legame che Sarzana ha mostrato di proporre e che approvo. Auguri a Sarzana, che possa proseguire in questo primato di libertà”.

Pittore e miniatore d’arte conosciuto a livello nazionale per la particolarità della sua ricerca e la grande originalità del suo lavoro, Colombani presenta in questa personale un’accurata scelta di pezzi tra le opere realizzate nell’ultimo ventennio. Un appuntamento che offre al pubblico un percorso di approfondimento e riflessione sui bisogni primari e le esigenze dello spirito. Patrocinata dal Comune di Sarzana – che ha investito complessivamente 30mila euro – la mostra è organizzata dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi ed è incentrata sulla produzione pittorica di inizio millennio di Colombani, periodo nel corso del quale l’artista ha ideato un nuovo canone artistico, il Nuovo Gotico.

