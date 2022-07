Sviluppo rurale, Mai (Lega): «Oltre 6 milioni di euro per finanziare interventi su acquedotti e fognature in Liguria»

Genova. «Il 26 luglio si apre la misura 7.2 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria, che riguarda gli investimenti in infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali. Si tratta di una misura molto attesa che questa volta interessa anche i comuni di fascia C (aree rurali intermedie) sotto i 2500 abitanti, ampliando così la platea dei comuni interessati da 96 a 161». Lo riferisce in un nota il capogruppo Lega in consiglio regionale Stefano Mai.

... » Leggi tutto