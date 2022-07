Ugolini: “Il Movimento cinque Stelle spezzino si sta riorganizzando e ha ritrovato lo spirito delle origini”

“Il MoVimento 5 Stelle spezzino si sta riorganizzando e ha ritrovato lo spirito delle origini. Il merito è soprattutto di un gruppo di giovani volenterosi e di molti nuovi iscritti che partecipano con entusiasmo agli incontri portando nuove idee e soprattutto testimonianze dal territorio. Stiamo lavorando, e facendo riunioni settimanali. L’obiettivo del futuro ormai prossimo è la creazione del gruppo territoriale, con cui analizzeremo il voto dello scorso 12 giugno e ci ricompatteremo per le sfide del domani”. Lo dichiara il consigliere regionale e referente provinciale del M5S Spezia Paolo Ugolini. “Il voto non ci ha premiato, ma noi non molliamo”, conclude.

