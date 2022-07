Ventimiglia, Cristina D’Andrea e Francesco Mauro incontrano il commissario De Lucia

Ventimiglia. Il gruppo Cambiamo – Italia al Centro ha incontrato il commissario De Lucia. Si è infatti tenuto in Comune l’incontro al quale hanno partecipato l’ex assessore Cristina D’Andrea e l’ex capogruppo Francesco Mauro. «Un incontro proficuo e costruttivo – hanno dichiarato i due esponenti al termine del confronto – Abbiamo voluto incontrare il nuovo commissario De Lucia, che ringraziamo per la gentilezza e la disponibilità. Siamo un gruppo giovane, responsabile e tutt’ora particolarmente attento alle esigenze della nostra città e dei cittadini. Siamo presenti sul territorio nonostante il difficile momento storico che stiamo attraversando e vogliamo essere collaborativi per dare il nostro contributo allo sviluppo della comunità ventimigliese. Infatti durante l’incontro abbiamo sottolineato la nostra totale disponibilità a lavorare per Ventimiglia».

