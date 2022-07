Verso un fine settimana di sole e massime in lieve diminuzione

Rinforza l’anticiclone delle Azzorre a garanzia di una bella giornata soleggiata su tutto il nordovest. Cieli sereni o poco nuvolosi e consueti annuvolamenti cumuliformi pomeridiani lungo le aree montuose, ma senza fenomeni associati. Clima caldo ma poco afoso, venti deboli. Alla Spezia oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4558m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.

