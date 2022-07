Accordo raggiunto fra Comune, Windtre e Cellenex: niente antenne alla Fortezza

Nessuna antenna all’ombra della Fortezza di Sarzanello, simbolo culturale e storico di un’intera comunità. È questo l’esito di un lungo dialogo, a tratti anche complesso, ma costruttivo tra il Comune di Sarzana, Windtre e Cellnex. L’accordo raggiunto dalle parti è stato altresì suggellato dal Consiglio di Stato, ove era convocata l’udienza cautelare il 7 luglio richiesta dal Comune che aveva impugnato la sentenza del TAR Liguria. In tal modo si è garantito da una parte la definitiva salvaguardia paesaggistica della Fortezza di Castruccio Castracani, dall’altra la garanzia di copertura del servizio di telefonia mobile con due diverse soluzioni molto meno impattanti e in spazi pubblici – non più privati – garantendo così anche un ritorno economico e di infrastrutture alla cittadinanza.

