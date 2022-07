Sanremo. Sono arrivati alle 18 con in testa “El Diablo” Claudio Chiappucci, i più di 50 partecipanti alla Transalp “La Via del Sale Mtb Limone-Sanremo”. Il traguardo della pedalata non competitiva, organizzata tra gli altri da Comune, Limone On e Sanremo On, era posizionato dal Sud Est, alla fine della passeggiata Salvo d’Acquisto.

... » Leggi tutto