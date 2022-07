Antenna Fortezza, Pd: “Dal consigliere Spilamberti esilarante trionfalismo”

“Il consigliere neototiano Spilamberti – dobbiamo ammetterlo a denti stretti – non manca davvero di senso dell’umorismo. Ha scritto che l’accettazione (pare) da parte di Wind della sostituzione dell’enorme antenna che il Comune aveva silenziosamente subito addosso alla Fortezza di Castruccio con due impianti più piccoli all’interno delle scuole di viale XXI luglio e a Sarzanello sarebbe un clamoroso successo dell’Amministrazione Ponzanelli, frutto dell’assidua attenzione che quella Amministrazione riserva ai problemi reali della città”. Così in una nota il Partito democratico di Sarzana replica all’intervento del consigliere Luca Spilamberti.

“Spilamberti – prosegue la nota del Pd – dimentica che se Wind aveva acquistato l’irreversibile diritto di installare l’antennone alla Fortezza è stato perché il Comune aveva demenzialmente prestato il suo silenzio assenso a quell’iniziativa e non ha mai portato a termine l’iter di approvazione del Piano delle antenne avviato dal Centrosinistra; che Ponzanelli & C. hanno taciuto alla città il grave infortunio in cui sono incorsi; li ha smascherati – indagando insospettito dal loro silenzio – il Comitato dei residenti; l’Amministrazione ha provato a rimediare con una maldestra e costosa iniziativa dinanzi al Tar dall’esito fallimentare; la Giunta di destra ha allora affidato ad una società connessa con l’Università di Firenze un costosissimo studio risultato perfettamente inutile; solo perché messi alle corde da oceaniche manifestazioni di protesta e dal pungolo delle opposizioni Ponzanelli & C. hanno intrapreso una trattativa con Wind, tenendone a lungo riservatissimi i contenuti e ponendo alla fine la città ed i quartieri interessati dinanzi ad una soluzione preconfezionata – prendere o lasciare – senza che sia stata possibile una valutazione di impatto ambientale indipendente dei nuovi siti alternativi riguardo ai quali residuano serie riserve in capo alle associazioni ambientaliste, agli studiosi dell’impatto elettromagnetico e alla stessa Consulta del Centro Storico, che si è ben guardata dal prestare il proprio consenso. Di fronte a questa enunciazione di fatti oggettivi ed inoppugnabili non stupisce affatto l’atteggiamento che resta comprensibilmente diffidente del Comitato della Fortezza mentre risulta addirittura esilarante il trionfalismo del consigliere Spilamberti”.

