Buona la prima per lo Spezia di Gotti: 8-0 al Gherdeina nonostante le assenze. Agudelo e Stijepovic mattatori

È di Ognien Stijepovic la prima rete della stagione dello Spezia di Luca Gotti. L’attaccante classe ’99, tornato in maglia bianca dopo il prestito della scorsa stagione alla Pistoiese, è tra i mattatori della sfida dei liguri contro i dilettanti del Gherdeina, terminata 8-0. L’attaccante montenegrino ha siglato una doppietta nel primo tempo, conclusosi per 4-0 grazie anche ai gol di Suf Podgoreanu e del neo acquisto Emil Kornvig, anch’esso appena rientrato dal prestito al Sonderjyske. È uno Spezia molto rimaneggiato quella che affronta il primo impegno stagione: assenti sia Zoet che Ivan Provedel, il cui futuro è oggettivamente molto chiacchierato, che lasciano spazio a Peter Zovko, padrone della porta per tutta la sfida. Tra i giocatori schierati mancano all’appello anche Daniele Verde, Kelvin Amian e Janis Antiste, ai box precauzionalmente dopo i carichi degli scorsi giorni, oltre ad Elio Capradossi, che ha subito un lutto in famiglia, e Simone Bastoni, ancora a parte dopo l’operazione subita alla spalla sul finale della scorsa stagione, ma pronto a rientrare presto in gruppo.

