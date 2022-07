Savona. Una giornata all’insegna delle news di calciomercato. In questo periodo le società delle varie compagini sono al lavoro per consentire ai propri allenatori di iniziare la preparazione atletica pre campionato potendo contare su rose al completo o quasi, motivo per cui stanno impazzando gli annunci relativi ad ufficialità e conferme.

... » Leggi tutto