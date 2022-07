Cinque Terre, la vera novità è il flusso continuato anche dopo le 20

La voce automatica non ha mai smesso di ripeterlo, sui treni che collegano La Spezia e le Cinque Terre, anche nella versione in inglese: “Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina Ffp2“. Adesso lo ricordano anche i controllori, più presenti rispetto alle settimane scorse. I lavoratori pendolari, i bagnanti giornalieri, i ragazzi per cui ancora suona la campanella di scuola causa corsi di recupero, hanno registrato questa settimana una maggior attenzione all’obbligo di mascherina da parte del personale di bordo. “Siamo stati fermi a Vernazza dieci minuti perché due stranieri non volevano scendere”. “Siamo stati in stazione a Manarola venti minuti, hanno chiamato i carabinieri”.

... » Leggi tutto