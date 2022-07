Costa: “Disatteso il patto dell’Nh Hotel. Noi con l’Italia fuori dalla giunta e ancora senza spiegazioni”

“Noi con l’Italia non cercava una poltrona ma voleva essere membro attivo della giunta per portare il proprio contributo a favore della cittadinanza. Ho appreso della nuova giunta dalla stampa e ad oggi non ho ancora ricevuto una telefonata ne da Peracchini e nemmeno da Piscopo. Lunedì ci sarà consiglio comunale e faremo le nostre valutazioni”. Non usa mezzi termini Andrea Costa di Noi con l’Italia e sottosegretario alla Salute che questa mattina ha voluto incontrare la stampa per tirare le fila sulle amministrative e la giunta che nella coalizione di centrodestra ha creato ben più di un mal di pancia.

