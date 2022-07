Tavolo della sicurezza regionale, Siap: “I questori delle province liguri continuano a essere esclusi”

Liguria. “Come noto, la Regione Liguria sta mettendo mano, attraverso il disegno di legge n. 27/109/2022 alla leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28 (interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza). A tal proposito durante l’audizione tenutasi il 16 maggio u.s. convocata dalla Prima Commissione Affari Generali, Istituzionali e Bilancio del Consiglio Regionale della Liguria (SIAP, unico Sindacato della Polizia di Stato ad essere audito unitamente a CGIL CISL UIL) lo scrivente ha evidenziato l’evidente incongruenza che emerge dal testo relativo all’istituzione del Tavolo della Sicurezza regionale visto che incredibilmente esclude la presenza dei quattro questori i quali non vengono invitati a partecipare“. A dirlo è Roberto Traverso segratario nazionale Siap e segretario provinciale genovese.

... » Leggi tutto