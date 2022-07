Tutti con Toti, dalla Liguria una delegazione di fedelissimi: “Il Centro è di tutti”

Terminata da poco la prima convention di “Italia al Centro” all’auditorium Antonianum di Roma. Una mattinata intensa con molti interventi di rappresentanti nazionali e locali, tra cui quello del sindaco di Genova Marco Bucci. La rappresentanza ligure, ringraziata dal Presidente Toti dal palco, era la più nutrita grazie alla presenza di molti dirigenti, eletti ed attivisti. Per la Regione Liguria, presenti gli Assessori Cavo, Scajola e Giampedrone insieme ai consiglieri Anzalone, Menini, Bozzano, Boitano, per Genova, gli assessori Brusoni e Maresca, il consigliere comunale Pellerano e municipale Rinaldi, per Spezia gli assessori Gagliardi e Casati oltre al coordinatore provinciale Figoli mentre da Sarzana c’era il consigliere Ponzanelli. Molti i sindaci del Ponente: De Michelis di Andora, Za Garibaldi di Diano Marina, Biasi di Vallecrosia, Orengo di Badalucco e Conio di Taggia. “C’è una bella energia, una bella vitalità in questa sala – ha detto Toti nella sua introduzione -. Grazie se siete qui oggi, voglio ringraziare chi viene da Roma, dal Lazio che l’anno prossimo andrà a elezioni insieme alle politiche, e chi è venuto da più lontano, da Reggio Calabria ed è partito all’alba. Credo che tutta questa partecipazione sia sinonimo di vitalità. Lo dico con affetto a chi in queste ore continua a dire ‘il centro è mio, è nostro’: il Centro è di tutti, di tutti coloro che sono saliti su un autobus stamani all’alba per essere qui, dei tanti amministratori dei piccoli comuni che si occupano dei cittadini per pochi euro quasi fosse volontariato e dei tanti militanti che montano gazebo durante le campagne elettorali. Tutti continuano a dire che vedono un Centro pieno di generali e con pochi voti: non è la nostra ambizione costruire il palco della Piazza Rossa con i generali e le medaglie appuntate sul petto”.

