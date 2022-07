Accademia del Gusto tra Shelley e Gotti

In occasione del bicentenario della morte del poeta Percy Bysshe Shelley l’Accademia del Gusto ha organizzato una conviviale al ristorante la Conchiglia a Lerici. Nel corso dell’introduzione il Presidente Nicola Carozza si è complimentato con il Sindaco Leonardo Paoletti ricordando le molteplici iniziative organizzate dall’Amministrazione in ricordo del celebre poeta romantico che ha portato il nome di Lerici nel mondo contribuendo a costruire l’immagine di Golfo dei Poeti. Non è mancato, tra gli applausi dei molti Accademici che lo hanno conosciuto e apprezzato, il ricordo dello storico chef e patron della Conchiglia Massimo Lorato mancato qualche anno fa. “Il bicentenario rappresenta per Lerici – ha spiegato il Sindaco di Lerici Paoletti – l’occasione di ritornare a vivere quell’atmosfera romantica d’inizio ottocento quando il nostro territorio era incluso nei grand tour di artisti ed intellettuali. La figura di Shelley contribuisce a reinserire Lerici nella giusta dimensione culturale europea”. Nel corso della serata Antonella Mariotti, Presidente della Coop. Guide turiste “Arte e Natura” ha parlato della vita di Percy Bysshe Shelley, del suo soggiorno a Lerici a Villa Magni con la moglie Mary, della tragica veleggiata da Livorno a Lerici sulla goletta “Ariel” e del naufragio l’8 luglio 1822 nei pressi di Viareggio, a meno di un mese dal suo trentesimo compleanno. Gli Accademici hanno poi festeggiato e brindato in onore del nuovo allenatore delle Aquile Luca Gotti che guiderà lo Spezia Calcio per le prossime due stagioni. Mister Gotti soprannominato il Prof., per il conseguimento delle due lauree in Scienze Motorie e Pedagogia, che gli sono valse anche una cattedra presso l’Università degli Studi di Milano è stato con gli Accademici molto cordiale e disponibile. La conviviale, organizzata dagli Accademici Antonella Simone e Flavio Foce, ha permesso di degustare ai numerosi soci presenti un ricco menu proposto dallo chef Maurizio Stella che ha riaperto il ristorante la Conchiglia, tra i piatti: baccalà mantecato, cous cous con code di gamberi, carpaccio di spada agli agrumi, fregola mantecata con seppioline, muscoli e vongole, paccheri alla Shelley, filetto di orata in crosta di patate, abbinati al vino Cantina Giacomelli. La serata si è conclusa con un brindisi e la consegna del gagliardetto dell’Accademia del Gusto allo chef Maurizio Stella.

