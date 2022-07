Antenna alla Fortezza, Medusei: “Lavoro di squadra delle Istituzioni, accolte le richieste dei cittadini”

“Grazie a un ottimo lavoro di squadra è stata bloccata l’installazione dell’antenna vicino alla Fortezza di Sarzanello, un luogo dall’alto valore storico e culturale. Ringrazio l’amministrazione comunale per aver accolto le giuste richieste dei cittadini e dei comitati”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, che aggiunge: “Ad agosto 2021, dopo essere stato sollecitato dai cittadini, avevo scritto una lettera a Wind Tre chiedendo all’azienda di individuare un altro sito più idoneo per installare la stazione radio, di certo non un luogo dal così alto valore storico e culturale come la Fortezza. Il gioco di squadra delle Istituzioni, tutte unite per raggiungere lo stesso obiettivo, a partire dal Comune di Sarzana, ha dato i suoi frutti e ha scongiurato l’installazione di un’antenna alta 24 metri, come chiedevano cittadini e comitati”.

... » Leggi tutto