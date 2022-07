Antenna in Fortezza, Italia Viva: “Grazie a cittadini e comitati che si sono battuti per salvaguardare il sito”

“Abbiano appreso della definitiva scelta di abbandonare il sito di Via Fortino quale luogo dove installare l’antenna da parte di Wind. Come Italia Viva non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per l’esito della vicenda. Sin dall’inizio per noi quello era il primo obbiettivo: via l’idea di costruire quel “mostro” vicini al luogo simbolo di Sarzana. Siamo stati tra i primi come forza politica attraverso prese di posizioni, interrogazioni del nostro consigliere comunale, partecipazione ad assemblee e interlocuzione tramite la nostra Parlamentare Presidente di Commissione R. Paita con i vertici di Wind, a cercare di scongiurare tale sciagurata ipotesi.

Il ringraziamento più grande va però al comitato di Via Fortino, all’impegno di Bruno, Matteo, Stefano e alle centinaia di cittadini firmatari della petizione ed a tutti quelli che, residenti e non, assieme hanno lottato per far capire che lì non si doveva fare, e occorreva cercare ipotesi alternative. Diamo atto all’Amministrazione Comunale Sarzanese che dopo molto tempo, rendendosi conto della situazione, ha capito della criticità della scelta e ascoltando la città ed interloquendo con i vertici della Societa’ ha intrapreso il percorso che ha portato a questa soluzione. Non potevamo ovviamente indicare noi siti alternativi ma siamo soddisfatti che sia Wind che Amministrazione comunale non si siano intestarditi in un inutile e dannoso braccio di ferro ma sedendosi attorno ad un tavolo, hanno messo la parola fine sul sito di Via del Fortino e che i luoghi individuati non siano più portatori di interessi privati cittadini ma luoghi pubblici le cui installazioni dovranno portare investimenti concordati nei territori stessi, oltre che ovviamente il forte ridotto impatto ambientale perché trattasi di piccole antenne. Auspichiamo che siano date dettagliate spiegazioni e vigileremo perché tutto avvenga con le dovute regole nella consapevolezza che quando c’e il massimo coinvolgimento i risultati si conseguono”.

