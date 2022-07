Taggia. L’armese Matteo Varnier ha partecipato alla tappa del Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2022, circuito internazionale, andata in scena ai Giardini Naxos, in Sicilia dal 30 giugno al 3 luglio, come coach. Ha rappresentato i colori azzurri insieme ad altri due liguri: Emanuele Sbravati e Davide Benzi.

