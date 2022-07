Ventimiglia. Corteo no borders oggi a Ventimiglia: è partito alle 12 dal cimitero di Roverino in via Tenda per dirigersi nel centro città. Tra i vari striscioni, la frase – scritta anche in francese e arabo – “Da quando il sostegno ai migranti è un reato?”. La manifestazione era stata annunciata, ma sembra non fosse stata effettivamente autorizzata dalla questura di Imperia.

... » Leggi tutto