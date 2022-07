È uscito “Sunflower”, nuovo singolo dei Palmaria

Dopo l’uscita del primo brano in italiano Odissea/Astronave, i Palmaria, duo alt-pop formato dagli spezzini Francesco Drovandi e Giulia Magnani, continuano la loro esplorazione sonora con Sunflower, il nuovo singolo co-prodotto insieme ai B-CROMA uscito giovedì 7 luglio su tutte le piattaforme digitali per peermusic ITALY. Con Sunflower, brano dalle sonorità più chill rispetto ai precedenti, il duo sceglie di mescolare le due lingue a lui più congeniali, l’italiano e l’inglese. Un alternarsi di pensieri e riflessioni che seguono, così come per la sua struttura, l’istinto. Quello stesso istinto che a volte sbaglia, altre volte ti guida verso direzioni nuove e inaspettate. Come i girasoli che trovano il loro splendore nella ricerca della luce solare, allo stesso modo i Palmaria si muovono alla continua ricerca di nuovi stimoli e ispirazioni (I see you and I won’t look back/Like a sunflower /Ma cerco ancora una direzione/Like a sunflower). Ma come raccontano loro stessi: “quando sei alla ricerca continua di un qualcosa o di te stesso, circondarsi di persone che ti arricchiscono, ti ispirano e ti fanno dare il meglio di te, può aiutarti a cercare la tua direzione, la tua strada”.

