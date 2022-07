Giorgi: “Partiti pensano alle elezioni ma c’è da fare una battaglia per la sanità del territorio”

“Mentre impazza la ​ querelle sul toto-sindaco del centro sinistra alle prossime comunali ​ ​sarzanesi, con la ​ rincorsa ​ dei partiti alla poltrona di primo cittadino, il tema della sanità ed il futuro del nostro ospedale san Bartolomeo che dovrebbe essere centrale, ​ rimangono sotto traccia Prova ne è stata l’assenza in commissione di molti dei commissari e dei rappresentanti delle forze politiche ​ anche tra il ​ folto pubblico presente in sala consiliare ​ alla commissione sulla sanità di martedì scorso,​ ​ da me richiesta, e che ha visto l’audizione del Manifesto per la sanità locale e della Direzione Generale ASL. Eppure le risposte della Direzione alle precise denunce ed osservazioni dei relatori del Manifesto ed alle mie ​ domande ​ sui nuovi tagli al nostro ospedale e sulle criticità che continuano a peggiorare, ​ hanno confermato praticamente tutto ed in quei pochi punti che non sono stati confermati, le risposte sono state precedute dai soliti, molti “se”, ancora una volta senza garanzie e tempistiche certe, confermando​ anche i dubbi sulla tenuta nel tempo, ad esempio, del Pronto Soccorso o sul destino dell’intero ospedale che a fine audizione è parso ancor più in pericolo con la costruzione del nuovo ospedale del Felettino alla ​ Spezia di quanto percepito finora.

Eppure sono passati ben 9 mesi dalla grande manifestazione popolare indetta dal Manifesto a Sarzana, possibile che la situazione sia persino peggiorata senza che ci sia una chiara volontà della regione a rimediare o, per lo meno a tamponare? Laconica, ma tranchant, l’ammissione del Direttore Generale Cavagnaro che ha confermato quello che il Manifesto dice da tempo: “è vero: non posso fare miracoli” e, sostanzialmente, “decide e deciderà la Regione”. Se questo è l’andazzo c’è veramente di che preoccuparsi ed occorre preparasi per una battaglia ​ sul territorio in difesa dei nostri servizi sanitari locali come sta egregiamente facendo il Manifesto per la sanità migliore. Io come consigliere comunale del movimento 5 stelle continuerò ad essere disponibile e farmi ​ parte attiva di questa battaglia a tutela della sanità del nostro territorio e​ faccio un appello a tutte le forze politiche del Consiglio Comunale, senza distinzione di “bandiera” (che in un tema così importante dovrebbero venire meno): non lasciamoli soli e prepariamo una mozione unitaria da inviare in regione per avere risposte certe sul nostro ospedale”.

