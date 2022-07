Il surfista Hugo Vau e l’onda più alta di sempre, a Lerici il racconto dell’impresa

Il portoghese Hugo Vau, uno dei surfisti più importanti al mondo, giovedì 14 luglio a Lerici racconta l’impresa che lo ha visto cavalcare nel 2018 Big Mama, l’onda più alta di sempre – 35 metri – a Nazaré, in Portogallo. Un’impresa da cui è scaturito il libro Big Mama – La madre di tutte le onde, scritto con il giornalista Fabio Pozzo, assieme a Vau giovedì a Lerici. L’appuntamento è per le 21.00, alla terrazza del Circolo velico Erix, organizzato dalla Società marittima di mutuo soccorso di Lerici in occasione dei suoi 170 anni, in sinergia con il Circolo Erix e con il patrocinio del Comune. Introduce la serata il presidente della Marittima, Bernardo Ratti, modera Glauco Nuti.

