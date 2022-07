In estate appuntamenti culturali e spettacoli a Perinaldo

Perinaldo. Una nuova estate per il bel comune di Perinaldo, caratteristico centro alle spalle di Sanremo, che vanta una storia millenaria, sede dell’Osservatorio G.D. Cassini, del Museo Cassiniano e del Museo dedicato a Napoleone Bonaparte. Ricordando l’illustre passato con la finalità di renderlo fruibile a tutti, visitatori, residenti e turisti, per cementare le comuni idealità l’amministrazione comunale ha varato un programma di appuntamenti culturali e di spettacoli per vivere insieme uno dei luoghi più misteriosi e al tempo stesso attrattivi dal punto di vista del sapere e della storia dell’stremo Ponente ligure.

