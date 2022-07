Per la festa di San Nicolò a Pietra rimossi quasi 20 mezzi: “Divieto non ben segnalato”. Polizia locale: “Tutto regolare”

Pietra Ligure. “Io fortunatamente ho preso solo la multa, a molti altri invece, oltre alla sanzione, è stato anche rimosso il mezzo parcheggiato. I cartelli del divieto non erano ben visibili“. A raccontarlo è una tra i proprietari dei mezzi che erano stati lasciati in divieto di sosta (temporaneo) sul lungomare Bado a Pietra Ligure in occasione della festa di San Nicolò.

... » Leggi tutto