Riva Ligure, Antonio Damele ospite al 2° Memorial Antonello Ascheri

Riva Ligure. L’assessore al Turismo e Manifestazioni Francesco Benza in collaborazione con Antea Edizioni di Angelo Giudici e Associazione Liberalia, annunciano e invitano il pubblico a partecipare al 2° Memorial Antonello Ascheri martedì 12 luglio alle 21,15 in piazza Matteotti a Riva Ligure. Ospite della serata lo scrittore Antonio Damele, in arte ADAM_EL, che presenterà il suo nuovo romanzo dal titolo: Le tarot. Il sentiero reale della vita.

