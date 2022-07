Rsu: “Serve intervento per arginare lenta agonia dell’Arsenale”

“Abbiamo saputo che in occasione della consegna del pattugliatore Sheraouh alla Marina del Qatar (giovedì scorso, ndr) alla Spezia erano presenti anche il Ministro della Difesa Guerini ed il Capo di Stato maggiore della Marina militare Credendino. Sarebbe stata una utile occasione per visitare il nostro Arsenale, un passaggio che avrebbe potuto realizzare il desiderio di attenzione dei lavoratori”. Così in una nota la Rappresentanza sindacale unitaria dell’Arsenale della Spezia, che attraverso una riunione straordinaria di RSU ha poi deciso di rivolgere una lettera al presidente della Regione Giovanni Toti, al presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, al presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e ai sindaci dello Spezzino e della Lunigiana.

