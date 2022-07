Ruba una borsa e si tuffa in mare fingendo di fare un bagno, ‘pescato’ dalla polizia sul bagnasciuga

Savona. Ruba un borsello da un veicolo in sosta e scappa. Alla vista dei poliziotti si tuffa in mare cercando di non farsi notare, ma non li inganna e viene “pescato”. L’episodio è successo ieri (9 luglio) in via Cimarosa a Savona. A segnalare il furto lo stesso derubato. Grazie alla sua testimonianza e a quella di alcuni testimoni che hanno assistito al fatto, gli agenti delle volanti sono riusciti facilmente ad individuare il ladro e poi a fermarlo in maniera rocambolesca.

