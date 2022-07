Sarzana implementa ulteriormente la videosorveglianza

Il Comune di Sarzana ha affidato il nuovo investimento per l’implementazione del sistema di video sorveglianza cittadino. La giunta ha stanziato nel dettaglio 80mila euro, per una nuova massiccia installazione che riguarderà in particolare i quartieri della movida, del centro storico e semicentro: piazza Martiri e via Gori, Piazza Matteotti, tutta la Cittadella e piazza Baden Powell, i giardini della stazione, viale XXI luglio e il semicentro. Il progetto di videosorveglianza, affidato alla ditta locale Bagnone, andrà ad incrementare con altre nuove postazioni le altre 75 telecamere già installate da questa amministrazione. Tutti sistemi che saranno connessi con le centrali operative di Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

... » Leggi tutto