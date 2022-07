Sventola la Bandiera Blu sul Molo di Celle, il sindaco Mordeglia: “Orgoglio, frutto di un lavoro attento”

Celle Ligure. Blu come il mare che osserva dall’alto del Molo, il vessillo che certifica la qualità del mare. Cerimonia ieri sera con i cittadini e le autorità per la ventinovesima Bandiera Blu della Fee, risultato che premia le politiche ambientali adottate nel corso degli anni dal Comune, dai cellesi e da chi opera sul territorio. Confermato il vessillo anche per l’approdo turistico di Cala Cravieu.

... » Leggi tutto