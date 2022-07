Volontari puliscono la spiaggia del Terrizzo, raccolti venti sacchetti di rifiuti

Nella giornata di ieri, sabato 9 luglio, alla spiaggia del Terrizzo dell’Isola Palmaria si è svolta l’iniziativa di pulizia e monitoraggio facente parte delle azioni previste dal progetto Life Muscles. Il progetto, di cui Legambiente è capofila, si propone di contribuire alla riduzione dell’impatto provocato dalla dispersione nell’ambiente delle retine utilizzate nell’ allevamento dei mitili. Avrà durata 4 anni, fino a settembre 2025. I partner del progetto sono, oltre alla capofila Legambiente, Università di Bologna, Università La Sapienza di Roma, Università di Siena, Associazione Mediterranea Acquacoltori (AMA), Novamont, ROM Plastica, Società Ittica Del Giudice (Gargano, Puglia) e Cooperativa Mitilicoltori Associati (La Spezia).

Sabato più di 20 volontari si sono rimboccati le maniche e hanno pulito la spiaggetta del Terrizzo da plastiche, lattine, rifiuti indifferenziati, raccogliendo anche due sacchetti di retine, o di rimasugli delle stesse, usate per la coltivazione dei mitili. Più di 20 i sacchetti di taglia media di rifiuti raccolti in totale.

“La sensibilizzazione degli operatori della mitilicoltura – affermano da Legambiente – e di tutti i cittadini va avanti, e Legambiente non mancherà di continuare a realizzare questi incontri, anche in Palmaria, per l’attenzione che si deve dedicare alla protezione di questa nostra meravigliosa isola, senza favorire interessi di parte e speculativi”.

... » Leggi tutto