Agricoltura, Alessandro Piana: «primo tavolo della viticoltura ligure per vincere le sfide del territorio»

Genova. Proseguono i tavoli tecnici per affrontare dinamicamente le sfide e i problemi dell’agricoltura e dell’allevamento in questa delicata congiuntura. A partecipare al primo tavolo sulla viticoltura ligure, nella giornata odierna, le principali realtà aggregative di imprese del comparto (Consorzio di tutela vini Dop e Igp del Levante Ligure, Rete Vite in Riviera, Rete Terre del Moscatello, Enoteca Regionale della Liguria) insieme alle associazioni di Categoria (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), all’IRF (Istituto Regionale per la Floricoltura) e agli Uffici regionali, che già collaborano ininterrottamente.

