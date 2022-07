Alcol venduto ai minorenni, intervengono i carabinieri

Imperia. Centoquattordici servizi di controllo del territorio dispiegati dalla sera di venerdì scorso fino all’alba di lunedì, con alcune pattuglie che, a piedi, hanno perlustrato le aree più frequentate dalla movida e negli orari di “passeggio”. Il caldo non ferma l’attività dei militari dell’Arma, impegnati in tutta la provincia per prevenire reati, dando concretezza alla vicinanza alla popolazione, da sempre cifra distintiva dell’Arma.

