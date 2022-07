Caldara ed Ekdal in ritiro da Gotti entro la fine della settimana

Si avvicina il momento dei primi acquisti per lo Spezia. Il difensore Mattia Caldara ed il centrocampista Albin Ekdal saranno annunciati come nuovi aquilotti mercoledì o giovedì e dovrebbero raggiungere il ritiro di Santa Cristina Valgardena nelle stesse ore per unirsi alla squadra di Luca Gotti. Riccardo Pecini chiude dunque per due uomini d’esperienza, uno per reparto, dopo aver finalizzato l’arrivo del giovane Serpe, destinato al prestito.

... » Leggi tutto