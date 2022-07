Con il “Progetto Help” medici e farmacie in campo per il contrasto alla violenza di genere

In merito ai recenti episodi di violenza contro le donne, la Prefettura della Spezia ricorda che, nell’ambito della rete costituita con la sottoscrizione del “Protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle fasce deboli”, è stato realizzato il “Progetto Help”. “Grazie a tale progetto – ricorda la Prefettura – le donne possono trovare, presso le farmacie e gli studi dei medici di base e dei ginecologi, materiale informativo in più lingue, con i riferimenti delle associazioni e dei centri antiviolenza attivi in provincia. Sono disponibili, altresì, dei biglietti da visita che le donne possono mettersi in tasca e chiamare quando si sentono pronte”.

