Corradi e Cidale con Cafiso al Festival del jazz

Dopo 10 anni ritorna alla Spezia il sassofonista siciliano Francesco Cafiso conosciuto in tutto il mondo per il suo grande talento. Collabora con i più grandi musicisti jazz dall’età di dieci anni. Per l’occasione suonerà con i nostri due talenti nostrani. Corradi e Cidale sono oramai considerati due realtà del jazz italiano e il loro è un sodalizio che dura da più di quindici anni. Durante il loro percorso artistico hanno avuto la fortuna e la possibilità di suonare e collaborare con i più grandi musicisti di livello internazionale, da Scott Hamilton, Jesse Davis, Flavio Boltro , Massimo Faraó e molti altri.

Anche singolarmente, come sideman le soddisfazioni non sono mancate: infatti tra le tante collaborazioni di Cidale si possono citare Massimo Moriconi, Harry Allen, Deborah J.Carter, Gianluca Guidi, Peppe Servillo. La lista è lunga anche per Corradi che vanta la collaborazione da diversi anni con Fred Wesley e Marta High (storici musicisti di James Brown), per non dimenticare musicisti del calibro di Antonio Sanchez , Roberto Gatto , Peter Berstein , Maceo Parker è molti altri .

