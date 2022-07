Covid, Bassetti: “Basta tamponi, quarantene uguali per tutti e mascherine per tutti”

Genova. “Sta per arrivare una sottovariante ancora più contagiosa del Covid, la BA 2.75, appena comparsa in India, forse la più contagiosa nella storia, secondo l’Imperial College di Londra” a dirlo Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui spiega che tentare di contrastare il virus sia come tentare di fermare un’onda con un castello di sabbia.

... » Leggi tutto