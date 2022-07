Genova. “Ennesima fake news del Pd. L’Osservatorio Antimafia Regionale non cesserà d’esistere, per il semplice fatto che non è mai esistito. Anzi, grazie a questa giunta verrà finalmente costituito”. È il commento dell’assessore alla Sicurezza di Regione Liguria Andrea Benveduti, in risposta al capogruppo in consiglio regionale del Pd Luca Garibaldi.

... » Leggi tutto