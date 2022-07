Frontale fra due moto, tre persone in ospedale

È di tre persone ferite il bilancio del frontale fra due moto avvenuto in serata in viale Italia alla Spezia. L’esatta dinamica dell’incidente non è stata ancora accertata ma secondo quanto si apprende dalla Polizia Locale un mezzo che procedeva in direzione Migliarina si è portato all’interno della corsia opposta in contromano, colpendo in pieno l’altra moto che procedeva in direzione arsenale. Nello scontro frontale sono rimaste coinvolte anche due vetture: una in sosta e un’altra in transito. Due feriti sono stati trasportati al Sant’Andrea mentre un terzo è stato condotto al San Bartolomeo di Sarzana.

