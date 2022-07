Gabbiano trafitto da un’antenna tv, i residenti chiamano i Vigili del Fuoco

C’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere la carcassa di un gabbiano, che ha trovato una tragica fine a Lerici nelle scorse ore. Diversi cittadini hanno chiamato i pompieri per segnalare la presenza del pennuto, rimasto letteralmente infilzato in quella che sembra essere una vecchia antenna televisiva, sul tetto di uno stabile nei pressi di Via XX Settembre. Un’immagine raccapricciante che ha colpito molti passanti.

