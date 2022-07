Giovane apneista si immerge tra Tino e Tinetto e non riemerge. Scattate le ricerche

Ore di apprensione per la scomparsa tra le acque del Tino e del Tinetto di un giovane apneista. Stando a quanto si apprende il giovane, 26 anni originario di Lerici ma da tempo domiciliato a Milano, oggi pomeriggio era in barca con alcuni amici quando si è immerso ma non sarebbe più risalito. Non vedendolo rientrare verso le 19.30 è scattato l’allarme. Per trovarlo sono stati mobilitati i Vigili del fuoco con le moto d’acqua, i sommozzatori da Genova, la Capitaneria di porto e l’elicottero Drago. Le ricerche non hanno portato a evoluzioni positive e con l’avvento del buio l’elicottero è stato fatto rientrare.

Le ricerche si sono concentrate tra le due isole ma si sono estese anche nel resto della costa.

