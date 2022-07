In Liguria i ricoveri salgono a 366, nello Spezzino 139 nuovi positivi

Sono 871 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria accertati nelle ultime 24 ore grazie a 3.114 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 93, Savona 183, Genova 456, La Spezia 139. Il bollettino odierno riporta anche due decessi avvenuti il 9 luglio all’ospedale di Sanremo e al San Martino di Genova, che portano a 5.366 le vittime in Liguria da inizio pandemia, 614 delle quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 3.477 su 23.590.

Continua a crescere il numero degli ospedalizzati che oggi sono 19 più di ieri, per un totale di 366 di cui 9 in terapia intensiva. Più contenuto l’incremento in Asl5 dove i ricoverati passano da 47 a 48 mentre restano vuoti i reparti per i degenti più gravi. Nelle ultime 24 ore infine sono risultate guarite 604 persone per un numero complessivo di 466.979 da inizio emergenza.

