Istituto Capellini-Sauro, un perito elettronico ed elettrotecnico su quattro ha raggiunto il 100

Anche quest’anno l’Istituto Tecnico Cappellini-Sauro della Spezia si è distinto nel formare e valorizzare le competenze tecnologiche dei ragazzi fondendo insieme tecnologia e cultura.

Gli alunni hanno avuto modo non solo di imparare, ma anche di partecipare con piacere alle trasformazioni in atto per offrirsi con profitto al mondo del lavoro; il 25% dei periti Elettronici ed Elettrotecnici è infatti riuscito ad ottenere il massimo della valutazione.

