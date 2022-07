Maggiore si allena con la valigia, ma Juric deve attendere la cessione di Bremer

Sono giorni particolari per Giulio Maggiore. Da una parte la comfort zone di un ritiro precampionato insieme ai compagni “di una vita”, molti dei volti con cui ha trascorso la sua carriera da calciatore fino ad oggi. Dall’altra l’attesa per una cessione che ormai in casa Spezia si dà per certa, sebbene nel calciomercato tutto possa succedere. Il passaggio al Torino, per cui i due club e lo stesso calciatore hanno già trovato l’accordo, non è detto però avvenga nel giro di pochissimi giorni.

