“Manca il personale medico e la soluzione di Asl è privare i cittadini di un servizio fondamentale”

“Dal 15 al 22 luglio e dal 4 al 26 agosto l’attività di endoscopia all’Ospedale di Pontremoli sarà sospesa. Manca il personale medico e l’azienda (come già successo per qualche seduta a giugno ed in precedenza) trova quale unica soluzione possibile quella di privare i cittadini di un servizio fondamentale. Ovviamente solo i nostri!”. Così in una nota Jacopo Ferri, sindaco di Pontremoli. “E’ davvero continuo e non più accettabile lo stillicidio con il quale l’Asl continua a ‘tagliare’ il diritto alla Salute della popolazione lunigianese, l’incapacità organizzativa o peggio la volontà di penalizzare i territori più marginali stanno veramente assumendo dimensioni di insostenibilità che necessitano le più dure prese di posizione – prosegue Ferri -. La prossima settimana l’Amministrazione comunale incontrerà la Direttrice per un confronto serrato su questa e sulle altre situazioni di deficit che si riscontrano da troppo tempo, compresi i ritardi nel dare esecuzione a scelte che possono segnare una svolta per la nostra sanità territoriale ma che sono parcheggiate su binari morti. Se non avremo risposte convincenti avvieremo una protesta decisa chiedendo un incontro all’Assessore regionale”.

