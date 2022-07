Maresuoni, due giorni in Piazza Cavour a Levanto per “Napulitansong”

L’associazione Maresuoni di Levanto che anche quest’anno ha ripreso le attività legate alla musica e allo spettacolo. “L’associazione attiva da oltre 10 anni sul territorio nel mese di luglio il giorno 15 e il giorno 16 organizza due eventi da non perdere, il primo un concerto in Piazza Cavour alle 21.15 circa della band “Napulitansong” un sodalizio pluridecennale che propone musica napoletana dai grandi classici ai giorni nostri, con sul palco oltre 10 musicisti – si legge in una nota -.Il giorno successivo uno spettacolo di cabaret, musica e improvvisazione che vede come mattatore Pippo Santonastaso accompagnato da Gabriele Baldoni dover verrà presentato il libro “Voglio fare l’attore” un libro che ripercorre la carriera di Pippo Santonastaso dagli albori col fratello Mario (scomparso recentemente) fino all ‘ultimo film in programmazione lo scorso anno. Gli spettacoli sono entrambi gratuiti, e rientrano nel cartellone degli Eventi del Comune di Levanto”.

... » Leggi tutto