Omicidio San Biagio, i difensori di Alessio: “Non voleva uccidere il padre e non lo ha colpito mentre era a terra”

Genova. Non ha colpito il padre mentre era già a terra e l’omicidio, che Alessio Scalamandré ha confessato chiamando lui stesso il Nue quella sera del 10 agosto 2020, è avvenuto dopo una colluttazione in risposta all’aggressione del padre. I colpi mortali sono durati una manciata di secondi, anche se l’utilizzo di un’arma come il matterello li ha resi fatali. Per questo, secondo gli avvocati Luca Rinaldi e Andrea Guido nell’istanza di appello, Alessio non può essere condannato a 21 anni di carcere come stabilito dalla corte di Assise.

