Parco Magra, idea ampliamento. Entrerebbero anche Castelnuovo, Luni e Spezia

Si profila la possibilità di un ampliamento del territorio del Parco di Montemarcello, Magra e Vara. Nei giorni scorsi la giunta regionale ligure ha infatti deliberato all’unanimità di promuovere un’intesa con l’ente Parco Magra “ai fini dell’individuazione di due nuove aree contigue al Parco”, e di trasmettere il provvedimento in Via Paci ai fini appunto del raggiungimento dell’intesa, sulla quale si esprimerà il Parco attraverso deliberazione del proprio consiglio. La pratica, proposta dal vice presidente e assessore ai Parchi Alessandro Piana, esponente Lega, riguarda l’inclusione entro il perimetro del Parco di un’area di oltre 1.150 ettari, localizzata nei comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra, Luni e Sarzana, e di una di circa 16 ettari, distribuita nei territori comunali di Lerici e La Spezia. Per Castelnuovo, Luni e il capoluogo provinciale sarebbe un ‘esordio’ nel Parco.

... » Leggi tutto