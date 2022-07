Sampdoria, in attesa di Gabbia, Leverbe, Barba, Giampaolo prova Murillo

Genova. La Sampdoria ha reso nota, sul sito ufficiale, la cessione a titolo temporaneo, alla Pro Sesto 1913, dei diritti alle prestazioni sportive di Felice D’Amico, appena rientrato da analogo prestito secco dal Gubbio. Il fantasista palermitano, ex Chievo ed anche Inter, sta faticando ad imporsi, tra i professionisti, allo stesso alto livello in cui giostrava nei campionati Primavera, per cui – ormai prossimo ai 22 anni – si appresta ad un altro campionato in Serie C.

