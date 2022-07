Sampdoria, maglie nuove e sponsor vecchio

Genova. La quiete ‘prima’ della tempesta, oppure proprio la pace dei sensi? Oggi, fra le news, c’è la conferma, per il secondo anno consecutivo, del ‘main sponsor’, Banca Ifis e l’alzata del velo delle maglie per la stagione 2022/23, che saranno del tutto tradizionali, per quanto riguarda la prima, ovviamente blucerchiata (con la simpatica scritta – nel back neck – del motto della Repubblica genovese: “Pe Zêna e pe Sàn Zòrzo”, mentre la seconda è interamente bianca, con bande blucerchiate su colletto e maniche e la terza rappresenta la novità, sostituendo il blu, di quella tradizionale, con il giallo.

... » Leggi tutto